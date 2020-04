Volta a Portugal ainda de pé entre 29 de julho a 8 de agosto

Com a suspensão das provas até meados de junho, situação que se verifica também no nosso país, a Volta a Portugal mantém-se, para já, nas datas previstas: de 29 de julho a 8 de agosto. As novas datas das três Grandes Voltas, mais semana menos semanas, certamente que coincidirão com a corrida portuguesa, mas poderão não levar à alteração da prova nacional, uma vez que esta não tem contado desde há vários anos com a participação das equipas do World Tour. Seja como for, há no entanto a questão da transmissão televisiva, uma vez que a estação que transmite, a RTP, dá em direto as duas provas (Tour e Volta a Portugal). No nosso país, ainda só se disputou uma corrida por etapas, a Volta ao Algarve, tendo sido anuladas, entre outras, a Volta ao Alentejo.