Volta a Portugal arranca amanhã: veja a lista de inscritos

Arranca esta quarta-feira, com um prólogo em Viseu, a 84.ª edição da Volta a Portugal, a mais importante prova do calendário velocipédico nacional. À partida estarão 125 corredores, de 17 equipas diferentes, nove delas do estrangeiro. Mauricio Moreira, o vencedor do ano passado, arranca para esta Volta com o número 1 e será o alvo a abater.Abaixo pode consultar a lista de inscritos e também a ordem de partida para o prólogo de quinta-feira, com 3,6 quilómetros.