Volta a Portugal: Rádio Popular Boavista quer "honrar dimensão e historial"

A Rádio Popular Boavista vai entrar na 81.ª Volta a Portugal, que arranca na quarta-feira em Viseu, com o objetivo de "competir pelos principais lugares" da geral e honrar "a dimensão e o historial" daquela formação."Queremos discutir a corrida na geral individual. Quanto às etapas, também queremos discutir algumas", explica à Lusa o diretor desportivo, José Santos.João Benta e Daniel Silva são os nomes mais experientes da formação axadrezada, que tem "uma equipa muito homogénea", que se pode mostrar "em todos os tipos de terrenos", com nota para David Rodrigues, que foi sétimo na geral final do Troféu Joaquim Agostinho, a última prova antes da Volta."A nossa equipa, em relação às outras, poderá ficar a perder a partir do sexto ciclista, porque até aí estamos de igual para igual", acrescenta.Com a Volta a terminar no Porto, o que "será especial se os resultados forem bons", a ambição é alta junto dos corredores para enfrentar "o percurso mais duro dos últimos anos" de prova."À quarta etapa, vai ver-se logo quem está cá para discutir a Volta a Portugal. Depois, a Senhora da Graça também será importante, são esses os dois pontos chave", reforça o diretor desportivo.A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.