Volta a Portugal: Vito-Feirense quer "tentar sempre vencer"

A Vito-Feirense vai participar na 81.ª edição da Volta a Portugal, que arranca na quarta-feira em Viseu, com o objetivo de "tentar sempre vencer", com aposta no espanhol Jesús del Pino para a classificação geral."Vamos [à Volta] sempre para tentar vencer. A geral não será fácil, mas o espírito é de tentar vencer a Volta a Portugal. Não é fácil, mas o Jesús del Pino dá-me garantias de, se as coisas correrem bem, estar nessa luta", diz à Lusa o diretor desportivo, Joaquim Andrade.O líder dos fogaceiros explica que "pelo menos lutar pelo pódio" está ao alcance de Pino, que há poucos dias foi segundo classificado na Clássica de Ordizia, em Espanha, e em 2018 foi 22.º da geral final da Volta.Apesar da aposta no líder, há "outros corredores na equipa que são garantias noutro tipo de etapas", como os sprinters João Matias e o espanhol Óscar Pelegri, razão pela qual estará em funcionamento "uma estratégia aberta" que se vai adaptando de dia para dia.Esta época, "as coisas custaram a encarreirar", entre lesões e quedas e uma equipa "que foi remodelada e estava a começar a correr junta", mas agora estão "no ponto ideal". "Chegamos no máximo das nossas capacidades", garante Joaquim Andrade.A época começou a melhorar, diz, após a Volta a Castela e Leão, em que João Matias foi segundo ao sprint na terceira e última etapa, em abril, mudando o estado de espírito da equipa que tem ficado "cada vez melhor".Olhando para o percurso da 81.ª edição, este é "muito propício aos trepadores", com "menos dias que o habitual" para os 'sprinters', num ano em que, à semelhança de 2018, o calor pode tornar-se "muito importante".A 81.ª edição da Volta a Portugal arranca na quarta-feira com um prólogo em Viseu, terminando no dia 11 de agosto no Porto, após um contrarrelógio individual iniciado em Vila Nova de Gaia.