A prova vai ter o seu início no dia 1 de agosto, com Setúbal a ter a honra de receber as primeiras pedaladas, através de um prólogo. A corrida segue então para o Algarve, com Albufeira a ser palco do final da 1ª etapa, para no dia seguinte o pelotão enfrentar um dos dias mais duros, não pelo percurso, mas certamente pelo calor que se deverá sentir de Beja a Portalegre.Já o dia de descanso será passado em Viseu, cidade onde a Volta a Portugal terminou em 2017. E será Fafe a receber este ano a consagração dos vencedores, no dia 12 de agosto, com a realização do contrarrelógio individual.Regressa o Sul do país ao traçado; em contrapartida, a chegada à Torre continua de fora pelo terceiro ano consecutivo. Haverá uma etapa a passar na serra da Estrela, que ligará Guarda às Penhas da Saúde. Ausente este ano estará também Lisboa, que no ano passado acolheu o início da corrida.Santa Luzia (Viana do Castelo) e Senhora da Graça (Mondim de Basto) são as chegadas em alto, tal como as Penhas da Saúde.Prólogo - Setúbal1.ª etapa - Alcácer-Albufeira2.ª etapa - Beja-Portalegre3.ª etapa - Sertã-Ol. Hospital4.ª etapa - Guarda-Penhas da Saúde5.ª etapa - Sabugal-ViseuDescanso6.ª etapa - Sernancelhe-Boticas7.ª etapa - Montalegre-Santa Luzia (Viana do Castelo)8.ª etapa - Barcelos-Braga9.ª etapa - Felgueiras-S. da Graça (Mondim de Basto)10.ª etapa - Fafe-Fafe (CRI)