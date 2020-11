Magnus Cort vence 16.ª etapa da Vuelta

O dinamarquês Magnus Cort (Education First) venceu esta sexta-feira a 16.ª etapa da Vuelta em que Rui Costa (UAE Emirates) foi terceiro, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a reforçar a liderança da geral.

Cort, de 27 anos, cumpriu os 162 quilómetros entre Salamanca e Ciudad Rodrigo em 4:04.35 horas, batendo o camisola vermelha, segundo classificado, e o campeão português de fundo num 'sprint' reduzido.

Ao bonificar seis segundos pelo segundo posto, Roglic reforça a liderança da geral, na qual tem agora uma vantagem de 45 segundos para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e 53 para o britânico Hugh Carthy (Education First), terceiro.

No sábado, a 17.ª e penúltima etapa é decisiva na luta pela vitória final, com 178,2 quilómetros entre Sequeros e o Alto de la Covatilla, uma subida de contagem especial no fim de um dia com outras cinco contagens, uma de primeira categoria.