Trek-Segafredo vence 'crono' por equipas no arranque do Challenge da Vuelta

A equipa da Trek-Segafredo venceu esta quarta-feira o contrarrelógio por equipas que marcou o arranque do Challenge da Volta a Espanha, destinado ao pelotão feminino, com a italiana Elisa Longo Borghini como primeira camisola vermelha da prova.

A equipa norte-americana cumpriu os 19,9 quilómetros com partida e chegada em Marina de Cudeyo em 23.31 minutos, seis segundos mais rápida do que a BikeExchange-Jayco, segunda, e 11 do que as francesas FDJ-Suez-Futuroscope, terceiras.

Borghini, sexta na Volta a França, é a primeira líder da corrida, com o mesmo tempo de três colegas de equipa.

A espanhola Bizkaia-Durango, com a portuguesa Daniela Campos no elenco, registou o 18.º melhor tempo.

Na quinta-feira, a segunda etapa, primeira em linha, terá partida e chegada em Colindres, com 105,9 quilómetros cronometrados e cinco contagens de montanha categorizadas.