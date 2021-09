Acabou a Vuelta no domingo e agora está fazer 1000 quilómetros (de bicicleta) para voltar a casa

Depois de concluir uma Grande Volta, normalmente os ciclistas levam os dias seguintes de uma forma bem mais tranquila, com treinos curtos e de recuperação, até porque nas pernas têm mais de 3500 quilómetros acumulados nas três semanas prévias. Só que esse não é o caso de Luis Ángel Maté, espanhol da Euskaltel Euskadi que no domingou terminou na 30.ª posição da geral da Vuelta'2021.





View this post on Instagram A post shared by Luis A´ngel Mate´ Mardones (@luisangelmate)

Depois de ter acabado a sua décima presença na principal prova do país vizinho, o ciclista de 37 anos decidiu continuar a dar ao pedal, agora para voltar a casa, em Marbella, a uns 1000 quilómetros de distância. Estando tão longe de casa, Maté poderia voltar de carro ou de avião, mas no dia seguinte ao término da prova, em Santiago de Compostela, lá estava ele em cima da sua bicicleta para fazer os mil quilómetros em seis dias, num desafio que o próprio apelidou de 'Vuelta de la Vuelta'.A ideia, explica, surgiu quando soube que a Vuelta deste ano acabava em Santiago de Compostela, uma cidade bastante ligada a atos de fés e peregrinações. "A ideia de fazer uma aventura deste tipo veio-me logo à cabeça. Pareceu-me uma oportunidade única para desfrutar da bicicleta de uma forma distinta da competição e de todo o seu stress, as travagens, as quedas, os 'watts'... Queria simplesmente pegar na bicicleta e voltar a casa sem usar um carro ou um avião, ir na minha, para estar ligado a mim mesmo e ao meu redor. É uma jornada preciosa, que preciso de fazer para quebrar este ciclo de três semanas de competição", justificou o ciclista, na sua coluna da revista Volata.Acompanhado de um amigo, Maté faz o percurso de regresso a casa via Portugal, partilhando nas redes sociais de forma diária imagens da sua aventura. Na terça-feira, por exemplo, colocou uma foto em Vitorino de Piães, em Ponte de Lima, e esta quarta-feira deixou uma captada em Vila de Rei. Segue-se esta quinta-feira nova jornada, rumo à fronteira de Badajoz, de onde seguirá para o interior rumo à 'sua' Marbella.