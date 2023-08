André Carvalho e a primeira grande Volta: «Estou muito contente de estar aqui»

O ciclista português André Carvalho (Cofidis) vai no sábado começar a viver o sonho de correr a sua primeira grande Volta, no arranque de uma Vuelta, em que terá a boa companhia de outros cinco compatriotas.

"Acho que o sonho de qualquer ciclista é fazer uma grande volta. Eu não sou indiferente a esse facto. E estou muito contente de estar aqui e poder fazer parte da equipa para esta Volta à Espanha", assumiu André Carvalho, em declarações à agência Lusa.

O português, de 25 anos, na sua terceira época na equipa francesa, vai ter a primeira oportunidade numa das grandes Voltas, depois de ter sido chamado para substituir um companheiro na Cofidis.

"Eu diria que estou adaptado [ao WorldTour]. No entanto, vai ser a primeira vez que vou fazer uma grande volta. Portanto, vai ser mais uma nova experiência. Espero adaptar-me bem. E vamos ver como é que corre. Ainda que já seja o meu terceiro ano, há sempre margem de evolução e para novos conhecimentos", referiu.

Sobre o seu papel na equipa, André Carvalho disse que ainda não está totalmente definido, mas acredita que vai "fazer parte do comboio para o Bryan [Coquard], para o [Davide] Cimolai" nas poucas etapas que poderão ser discutidas ao sprint.

"Mas penso que sim, que terei alguma liberdade nas outras etapas [para tentar integrar fugas]. Espero poder aproveitá-las da melhor maneira", referiu.

A 78.ª edição da Volta a Espanha vai ter seis corredores portugueses, com André Carvalho a ser o último nome confirmado, juntando-se a João Almeida e Rui Oliveira (UAE Emirates), Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro (Movistar) e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty).

"É muito bom ter aqui os nossos companheiros. A maioria do ano corro sempre sozinho. Porque na maioria das clássicas, ou faço sozinho ou tenho por norma o Rui [Oliveira]. Portanto, aqui vai ser muito bom ter o resto do pessoal", disse.

André Carvalho lembrou que todos "eles já têm mais que uma grande volta no currículo", pelo que pode "ser uma mais-valia" para si, pois podem "transmitir experiência e conhecimento".

"E fico muito contente por estarmos aqui, presentes no WorldTour. Acho que é um grande significado do valor que existe em Portugal. E, como é óbvio, é sempre bom ter aqui com quem falar, digamos assim, com quem desabafar", congratulou-se.

A edição de 2023 da Vuelta corre-se de sábado até 17 de setembro, com início em Barcelona e final em Madrid.