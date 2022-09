Carapaz vence etapa, João Almeida sobe na geral e Evenepoel cede pela primeira vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS) venceu este sábado a 14ª etapa da Vuelta, com o português João Almeida (UAE Emirates) no quarto lugar, subindo a sétimo na geral.

Carapaz, que já tinha vencido a 12ª etapa, cumpriu os 160,3 quilómetros entre Montoro e a Sierra de La Pandera em 4:09.27 horas, oito segundos mais rápido do que dois homens da geral, o colombiano Miguel Ángel López (Astana), segundo, e o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), terceiro.

Nas contas da geral, o português chegou em quarto a 27 segundos e subiu a sétimo no dia em que o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) cedeu e viu a liderança ser encurtada, com Roglic agora a 1.49 minutos, no segundo posto, e o espanhol Enric Mas (Movistar) a 2.43, em terceiro.

No domingo, a 15ª etapa liga Martos à Sierra Nevada em 152,6 quilómetros, com nova chegada em alto a testar as aspirações dos candidatos à vitória final.