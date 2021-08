Eurosport vai dedicar mais de 70 horas de emissão em direto à Vuelta

Terceira e última Grande Volta da temporada, a Vuelta contará com cobertura intensiva no Eurosport, com mais de 70 horas de emissão em direto das 21 etapas, desde a primeira em Burgos (no sábado) até à meta final, que este ano estará instalada em Santiago de Compostela, a 5 de setembro.





Serão três semanas de ação nas estradas do país vizinho, com algumas passagens bem perto da fronteira, com os ciclistas a percorrerem um total de 3.417,7 quilómetros, com muitos pontos de interesse montanhosos, como as subidas ao Gamoniteiru (1.770m) ou aos Lagos de Covadonga (1.085m).Portugal estará representado por Nélson Oliveira e Rui Oliveira, isto numa prova que terá grandes nomes presentes como Primoz Roglic, Adam Yates, Aleksandr Vlasov, Fabio Jakonsen, Miguel Ángel López, Enric Mas, Romain Bardet, Mikel Landa ou Fabio Aru.