Evenepoel: «Tive de explicar dez vezes ao Vingegaard que não estou na luta, mas ele não acredita»

Depois da liberdade que teve no sábado, que lhe permitiu vencer a etapa 14 da Vuelta e encurtar um pouco a diferença para os da frente, Remco Evenepoel tentou este domingo voltar à mesma gracinha, mas desta feita não conseguiu o triunfo ( Rui Costa foi mais forte ) e também viu uma Jumbo-Visma um pouco mais preocupada do que o esperado. À imprensa belga, partilhou mesmo o conteúdo de uma conversa que teve com Jonas Vingegaard, que aparentemente ainda teme que o ciclista da Soudal-QuickStep consiga reentrar na luta."Foi divertido correr assim, até que eles [Jumbo-Visma] começaram a puxar no pelotão por medo que eu pudesse recuperar na classificação geral. Tive de explicar umas dez vezes ao Jonas Vingegaard que já não estou na luta, mas ele não acredita em mim", atirou o belga, em declarações ao portal Sporza.Na luta, sim, pela classificação da montanha, Remco explicou a sua tática para ter novamente mais liberdade por parte da equipa do líder Sepp Kuss (neste momento está em 15.º, a 16 minutos do norte-americano). "Provavelmente vou levantar o pé nesse dia [terça-feira], já que só há uma subida categorizada. Vou tirar dois bons dias de descanso e garantir que há uma boa perda de tempo antes de voltar a tentar atacar as duas grandes etapas de montanha que se seguem", referiu o ciclista da Soudal-QuickStep, que neste momento lidera a classificação da montanha com 71 pontos, mais 32 do que Michael Storer.Quanto à etapa de hoje, ganha por Rui Costa, o belga assume ter sentido o esforço da véspera. "Não podemos ter tudo. Hoje fui ao fundo [em termos de energia]. O Klaas [Lodewyck] deu-me muita força no rádio para continuar, mas o melhor que consegui foi um quarto lugar. Mas rapidamente senti que as minhas pernas estavam ainda a sofrer pela etapa de ontem, por isso lutar com os fugitivos de hoje, que tinham pernas frescas, não seria possível".