Fuglsang triunfa isolado no Alto de La Cubilla e Roglic continua líder da Vuelta

O dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana) venceu esta segunda-feira isolado a 16.ª etapa da Volta a Espanha, que terminou no Alto de La Cubilla, nas Astúrias.A camisola vermelha, símbolo de líder da prova, continua com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), que ganhou tempo ao segundo classificado da geral, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar).Após os 144,4 quilómetros entre Pravia e Alto de La Cubilla, nos Cantábricos, Fuglsang foi o primeiro a cortar a meta, em 4:01.22 horas, deixando o britânico Tao Georghegan Hart (Ineos) a 22 segundos.Fuglsang, atual vice-campeão olímpico de estrada e já com um palmarés assinalável, conseguiu a sua primeira etapa de uma grande volta, 'redimindo-se' da desistência no Tour, precisamente, na 16.ª etapa.Na véspera do último dia de descanso, Roglic comanda a prova, com 2.48 minutos sobre Valverde e 3.42 sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).