Groves vence ao sprint a 11.ª etapa da Vuelta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista australiano Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) venceu esta quarta-feira ao sprint a 11.ª etapa da Vuelta, num dia marcado por vários abandonos de candidatos à geral, bem como do francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), após queda grave.

Groves, de 23 anos, cumpriu os 191,2 quilómetros entre Alhama de Murcia e Cabo de Gata em 5:03.14 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), segundo, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck), terceiro.

Nas contas da geral, os lugares do pódio não sofreram alterações e o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) segue com a camisola vermelha, à frente do esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo, a 2.41 minutos, e do espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro, a 3.03 minutos.

O dia ficou marcado por uma série de abandonos, mesmo antes da partida: dois ciclistas do top 10, o britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) e o francês Pavel Sivakov (INEOS), abandonaram devido a testes positivos à covid-19.

A estes juntou-se, mais tarde, o bicampeão do mundo de fundo, Julian Alaphilippe, após uma queda aparatosa o ter forçado a desistir, além de colocar em causa nova defesa do título mundial, em Wollongong, no que já é uma temporada azarada para Loulou.

Segundo a QuickStep-Alpha Vinyl, o ciclista de 30 anos foi hospitalizado e fará exames para conhecer a extensão das lesões sofridas, que podem deixá-lo de fora dos Mundiais, de 18 a 25 de setembro, na Austrália.

Do lado da BikeExchange-Jayco, a vitória de Groves permitiu consolar do abandono de Yates, numa formação ameaçada de despromoção do WorldTour, após uma etapa sem grande história.

O bom posicionamento da equipa permitiu ao velocista surgir bem colocado para os últimos metros, nos quais ultrapassou os rivais para, depois, se manter na frente até cortar a meta.

"É fantástico. Esta manhã, com o [teste] positivo do Simon, todos ficámos desapontados. É a melhor forma de recuperar após essa má notícia. Fico feliz por celebrar, mas também desejava que ele estivesse aqui, é parte desta equipa", declarou o vencedor.

Quanto ao sprint, no qual conseguiu a primeira vitória em grandes Voltas, julga ter conseguido vencer por "estar mais fresco que os outros", dado o bom posicionamento feito pela equipa.

Com o abandono de Yates, o português João Almeida (UAE Emirates) subiu ao sexto lugar da geral, a 6.45 minutos do líder, após chegar integrado no pelotão a Cabo de Gata.

Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi o melhor luso na etapa, em 16.º, e subiu a 143.º na geral, na qual Nelson Oliveira (Movistar) é 35.º classificado.

A alta montanha regressa na quinta-feira com uma ligação de 192,7 quilómetros entre Salobreña e a ascensão a Peñas Blancas, em Estepona.