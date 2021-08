Jakobsen triunfa pela segunda vez na Vuelta e Roglic conserva liderança na geral

O holandês Fábio Jakobsen (Deceuninck-Quickstep) venceu este sábado ao sprint a oitava etapa da Volta à Espanha em bicicleta, tendo o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conservado a liderança da prova.

Jakobsen, que já triunfou na quarta etapa, cumpriu os 173,7 quilómetros em 3:56.05 horas, tendo batido sob a meta o italiano Alberto Dainese (Team DSM) e o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Roglic manteve a camisola vermelha, com os mesmos oito segundos de avanço sobre o austríaco Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) e 25 sobre o espanhol Enric Mas (Movistar).

No domingo, corre-se a nona etapa, uma tirada montanhosa na distância de 188 quilómetros, com uma contagem de terceira, uma de segunda e uma de primeira categorias e chegada no alto de Velefique, considerada de contagem especial.