Jasper Philipsen vence 15.ª etapa da Vuelta

O ciclista belga Jasper Philipsen (UAE Emirates) venceu ao sprint a 15.ª etapa da Vuelta, enquanto o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) manteve a liderança da geral individual.

Jasper Philipsen, companheiro de equipa dos portugueses Rui Costa, Ivo Oliveira e Rui Oliveira, cumpriu os 230,8 quilómetros entre Mos e Puebla de Sanabria em 06:22.36 horas, batendo os alemães Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), segundo, e Jannik Steimle (Deceuninck-QuickStep), em terceiro.

O dia não produziu alterações nos primeiros postos da geral, com Roglic a seguir líder, com 39 segundos de vantagem para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e 47 para o britânico Hugh Carthy (Education First), terceiro.

Na sexta-feira, a 16.ª etapa vai ligar Salamanca a Ciudad Rodrigo, ao longo de 162 quilómetros, com duas contagens de montanha, uma de segunda e outra de primeira categoria.