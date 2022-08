Jay Vine vence 6.ª etapa e Remco Evenepoel é o novo líder da Vuelta'2022

O australiano Jay Vine, da Alpecin-Deceuninck, venceu esta quinta-feira a 6.ª etapa da Vuelta'2022, tirada que colocou o belga Remco Evenepoel, segundo na meta, como novo líder da prova. João Almeida cortou a meta integrado no grupo de Primoz Roglic, o líder à partida da etapa, a 1.37 minutos de Vine e com 1.22 para o belga da Quick-Step Alpha Vinyl.Naquela que foi a primeira grande tirada de montanha, entre Bilbao e a Pico Jano (San Miguel de Aguayo), com 181,2 quilómetros, Remco destacou-se dos demais na última subida e apenas foi seguido por Enric Más. Os dois cortaram a meta juntos, a 15 segundos de Vine e com 40 segundos de avanço para Juan Ayuso, colega de João Almeida, e 1.37 para o grupo dos favoritos - com Almeida a ser 11.º na etapa.Nas contas da geral, João Almeida sobe na tabela, de 17.º para 10.º, agora a 1.54 minutos de Remco Evenepoel. O belga lidera com 20 segundos para o anterior camisola vermelha (Rudy Molard), 28 para Enric Mas e 1.01 minutos para Primoz RoglicNa sexta-feira, a sétima etapa da Vuelta liga Camargo a Cistierna em 190 quilómetros, com uma subida de primeira categoria, o Puerto de San Glorio, na segunda metade da tirada.