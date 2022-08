Jesús Herrada vence sétima etapa e Remco Evenepoel segue líder na Vuelta

O ciclista espanhol Jesús Herrada (Cofidis) venceu esta sexta-feira a sétima etapa da Volta a Espanha, ao impor-se na fuga do dia, com o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) a seguir líder da classificação geral individual.



Herrada, de 30 anos, bateu ao 'sprint' os outros companheiros de fuga e concluiu os 190 quilómetros entre Camargo e Cistierna em 4:30.58 horas, à frente do italiano Samuele Battistella (Astana), segundo, e do britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious), terceiro.

As contas do 'top 10' da geral não mudaram e Evenepoel segue na frente, com o francês Rudy Molard (Groupama-FDJ) em segundo lugar, a 21 segundos, e o espanhol Enric Mas (Movistar) em terceiro, a 28 segundos. O português João Almeida (UAE Emirates) é 10.º, a 1.54 minutos.

Nélson Oliveira (Movistar) segue no 37º posto, a 8m37s, enquanto que Ivo Oliveira (Emirates) é 162º colocado na classificação geral, a 1h19m15s do 1º classificado.

No sábado, regressa a alta montanha, na oitava etapa, com uma ligação entre La Pola Llaviana e o alto do Colláu Fancuaya, com 153,4 quilómetros cronometrados.