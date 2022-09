João Almeida antecipa "etapa chave": «Conheço as estradas e o quão difíceis elas são»

Quarto da exigente 14.ª etapa da Vuelta'2022, João Almeida assumiu ter tido um dia positivo, no qual as suas pernas responderam de forma animadora. O único ponto negativo para o português foi mesmo o azar de Juan Ayuso, o seu colega de equipa, que na derradeira subida furou e acabou por perder algum tempo na tabela. De resto, de olho na tirada de domingo, Almeida aproveitou para lembrar que conhece o palco de uma das "etapas chave" - com 149,6 quilómetros, entre Martos e Sierra Nevada."Hoje andámos a todo o gás desde o começo até ao final. A equipa esteve junta no início do dia depois de um momento algo tenso com cortes. No final as pernas estiveram boas e conseguimos um bom resultado. Infelizmente o Juan teve um furo na última subida, mas conseguimos salvar a situação. Creio que amanhã será uma etapa chave. Treinei bastante na Serra Nevada este ano, por isso conheço as estradas e o quão difíceis elas são", declarou o português, citado pelo site oficial da UAE Team Emirates.João Almeida é agora 7.º na classificação geral, a 6.49 minutos do líder Remco Evenepoel e a 4.06 de uma posição no pódio. Já o 6.º lugar (onde mora Miguel Angel Lopez) está a 47 segundos de distância.