João Almeida ataca na vitória de Lennard Kämna na Volta a Espanha

O mau tempo nos últimos quilómetros da nona etapa levaram a organização a colocar a tomada de tempos a 2,5 quilómetros da meta, em Collado de la Cruz de Caravaca, coincidente com uma contagem de segunda categoria.João Almeida (Emirates) atacou no grupo dos favoritos, tendo sido apenas acompanhado por Aleksandr Vlasov (Bora) e conseguiu ganhar alguns segundos, mais concretamente cinco a Primoz Roglic (Jumbo), que por sua vez também conseguiu distanciar-se dos demais adversários na luta pela vitória final. O português deixou ainda Enric Mas (Movistar), o colega Juan Ayuso, Remco Evenepoel (Soudal) e Jonas Vingegaard (Jumbo) a sete segundos.Na classificação geral, o ciclista português subiu uma posição, para décimo, estando a 2.55 segundos do líder, que continua a ser Stepp Kuss (Jumbo). Já Rui Costa (Intermarché) é 43.º (a 37.20 m), Nelson Oliveira (Movistar) 49.º (a 39.33), André Carvalho (Cofidis) 149.º (a 1:39.45h) e Rui Oliveira (Movistar) 156.º (a 1:42.21h).A etapa foi ganha pelo alemão Lennard Kämna (Bora), que integrou a fuga que vincou na chegada.Esta segunda-feira cumpre-se o primeiro dia de descanso, para terça-feira ser retomada a prova com o contrarrelógio individual, de 25.8 quilómetros, que vai certamente revolucionar um pouco a classificação geral.