João Almeida caiu na oitava etapa da Vuelta: «Não parece ser grave»

João Almeida esteve com os favoritos na etapa deste sábado da Volta a Espanha, mas apanhou um grande susto quando sofreu uma queda a cerca de 135 quilómetros da chegada."No geral foi um dia bom, senti-me muito bem, foi até um dos meus melhores dias antes da queda. No final de uma das subidas alguma coisa estava na estrada, não sei se era um bidon ou uma pedra que me fez perder o equilíbrio. Sofri um impacto no músculo da perna e rapidamente ficou inchado e fiquei também com dores. Mas rapidamente voltei à estrada na bicicleta secundária, porque a outra ficou danificada", explicou o ciclista da Emirates, que foi sexto na oitava etapa, a dois segundos de Primoz Roglic (Jumbo)."Foi sofrer o resto da etapa, felizmente a dor foi diminuindo e consegui chegar com os favoritos, não parece ser grave e espero voltar ao meu nível normal, sem limitações, para fazer o melhor possível", referiu ainda João Almeida, que é agora o 11.º da geral.