João Almeida: «Hoje calhou-me a mim errar»

João Almeida recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos seus seguidores na sequência do contrarrelógio desta terça-feira da Vuelta'2022 , no qual acabou por ser protagonista por conta de um erro no percurso que acabou por condicionar o resultado final. Com o engano, o ciclista da UAE Emirates terá perdido uns 30 segundos, que o poderiam ter colocado no top-10 da etapa - foi 15.º, a 2.12 de Remco Evenepoel."Hoje calhou-me a mim errar! Feliz com o meu desempenho tendo em conta a situação dos últimos meses! Pouco a pouco a encontrar-me numa corrida que se tem feito muito muito dura! Onze etapas para chegarmos a Madrid! Muito obrigado a todo o apoio que me têm dado nas estradas espanholas! Independentemente do lugar que chegue à meta, já me sinto o vencedor por tanta gente a gritar o meu nome e a apoiar! A dar tudo, como sempre!", escreveu o português, que continua a ser sétimo na geral.