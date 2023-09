João Almeida: «Satisfeito por ter conseguido ganhar tempo aos outros candidatos»

Se Sepp Kuss conseguiu passar o primeiro grande teste à sua liderança e Remco Evenepoel ganhou tempo aos demais, o português João Almeida saiu também com confiança reforçada após o contrarrelógio desta terça-feira da Vuelta . Quarto colocado na etapa, a 50 segundos de Filippo Ganna, o português confessa ter ficado satisfeito com o resultado e aponta já baterias para o que aí vem."Foi bom. Consegui fazer um bom esforço, por isso estou satisfeito por ter conseguido ganhar tempo aos outros candidatos. Amanhã vamos enfrentar outra etapa dura, não super dura, mas será necessário estar na frente e ser vigilante. Vamos focar as nossas atenções nas próximas etapas até à 13, com a chegada ao Tourmalet. É importante conservar energias até lá", explicou o português, agora 6.º na classificação geral, a 2.16 minutos do líder Sepp Kuss.