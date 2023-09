João Almeida faz grande contrarrelógio e sobe a 6.º na geral na Vuelta

João Almeida subiu esta terça-feira quatro posições na classificação geral da Volta a Espanha, para ser agora sexto, depois de cumprida a décima etapa, o contrarrelógio de 25.8 quilómetros. O ciclista da Emirates realizou uma grande etapa, ao ser o quarto mais rápido, a 50 segundos do italiano Filippo Ganna (Ineos), 'perdendo' para os candidatos à vitória final apenas para Remco Evenepoel (Soudal) e Primoz Roglic (Jumbo), segundo e terceiro mais rápidos, a 18 e 27 segundos, respetivamente.A camisola vermelha continua com Stepp Kuss (Jumbo), que foi o 13.º na etapa, o mesmo sucedendo com o segundo lugar de Marc Soler (Emirates), que reduziu para seis segundos a diferença, depois de ter sido o oitavo mais rápido em Valladolid.À frente de João Almeida, que agora é sexto, a 2.16 minutos do norte-americano, estão Remco Evenepoel (3.º, a 1.09 minutos), Primoz Roglic (4.º, a 1.36 minutos) e Lenny Martinez (Groupama), que é o quinto (a 2.02 minutos).Já atrás do ciclista português estão agora Jonas Vingegaard (Jumbo), sétimo (a 2.22 minutos) e o colega de equipa Juan Ayuso, oitavo (a 2.25 minutos).No top dez da etapa ficou ainda Nelson Oliveira (Movistar), ao ser nono (a 1.12 minutos), enquanto Rui Costa (Intermarché) foi 41.º (a 2.51 minutos), Rui Oliveira (Emirates) 113.º (a 4.25 minutos) e André Carvalho (Cofidis) 131.º (a 4.44 minutos).A classificação geral poderá esta quarta-feira sofrer novas alterações, já que a 11.ª tirada tem chegada em montanha de primeira categoria em La Laguna Negra.