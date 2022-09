João Almeida termina 18.ª etapa da Vuelta no 10.º lugar em dia de vitória de Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) venceu ao sprint a 18.ª etapa da Vuelta, numa tirada onde João Almeida (UAE Emirates) terminou no 10.º lugar e reduz para a 25 segundos a distância para Carlos Rodriguez (INEOS), 5.º da geral.O ciclista belga triunfou no alto do Piornal, reforçando a liderança da geral a três dias do fim da 77.ª edição da prova. Evenepoel, de 22 anos, conquistou uma segunda vitória em etapa no 12.º dia enquanto líder ao cumprir os 192 quilómetros entre Trujillo e o alto do Piornal em 4:45.17 horas, sendo dois segundos mais rápido do que o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e o holandês Robert Gesink (Jumbo-Visma), terceiro.Na geral, o belga ampliou para 2.07 minutos a vantagem para Enric Mas, segundo, enquanto o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates) é terceiro, já a 5.14. João Almeida (UAE Emirates), que hoje esteve ao ataque, é sexto, a 7.14.Na sexta-feira, a 19.ª etapa tem início e fim em Talavera de la Reina, com 138,3 quilómetros e dupla passagem no Puerto del Piélago.