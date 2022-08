Juan Ayuso garante: «João Almeida continua a ser o líder. O que eu fizer é um extra»

Apesar de ser o melhor elemento da UAE Emirates na classificação geral da Vuelta'2022 (atualmente na 5.ª posição), Juan Ayuso assegurou este domingo, após a duríssima etapa com chegada à 'parede' de Les Praeres - onde foi 6.º -, que o líder da equipa continua a ser João Almeida. O português, refira-se, está duas posições abaixo na geral, em 7.º, e tem neste momento uma desvantagem de 1.56 para o colega."O que falámos com a equipa é que o líder continua a ser o João e tudo o que faça é um extra. É como uma prenda e assim não tenho pressão. Não coloco em mim qualquer pressão", comentou o jovem espanhol, de 19 anos, que à imprensa espanhola revelou ainda que antes da etapa tinha lançado no autocarro da UAE Emirates a ideia de atacar."Estive muito melhor do que ontem e falei com o Matxin, diretor da equipa, que ia ser valente e tentar. Com cabeça, claro, porque se rebentas não chegas lá acima. Senti-me bem desde o começo. Há que dar os parabéns ao Remco, porque até ao momento é bastante superior. Cheguei cego [à meta]. Arranquei a 700 metros para me livrar do Carlos [Rodríguez] e o Enric [Mas], mas os metros não passavam. No final atirei-me ao solo", lembrou.