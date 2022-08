A Jumbo-Visma venceu esta sexta-feira o contrarrelógio por equipas que marcou o arranque da edição de 2022 da Vuelta, num traçado em Utrecht com 23,3 quilómetros. Robert Gesink, o primeiro ciclista a cruzar a linha de meta na equipa holandesa (que fechou com 24.40 minutos), fica com a camisola vermelha de líder.Em segundo lugar ficou a INEOS Grenadiers, com 24.53 minutos, com a Quick-Step Alpha Vinyl Team a fechar o pódio, logo atrás, com 24.54. Quanto à UAE Emirates de João Almeida, foi quinta, cedendo 33 segundos para a equipa holandesa, diferença essa que também se observa entre o português e Primoz Roglic, o grande candidato da Jumbo-Visma a vencer a prova (o esloveno é o detentor da prova). Quanto à Movistar de Nelson Oliveira, ficou em décimo, com 25.23.No sábado corre-se a primeira etapa em linha, entre 's-Hertogenbosch e Utrecht, numa distância de 175.1km.