Jumbo-Visma vence 'crono' e Anna Henderson é a primeira líder da Vuelta feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista britânica Anna Henderson tornou-se esta segunda-feira a primeira líder da Volta a Espanha feminina, depois de a sua equipa, a Jumbo-Visma, se ter imposto no contrarrelógio coletivo da etapa inaugural, em Torrevieja.

A equipa holandesa gastou 18.03 minutos para cumprir os 14,5 quilómetros do percurso, com Anna Henderson a ser a primeira britânica a vestir a camisola vermelha da Volta a Espanha feminina.

A Canyon Sram Racing foi segunda classificada, a 01 segundo, liderada pela norte-americana Chloe Dygert, que voltou a competir 409 dias depois, ainda procurando regressar à melhor forma, depois de um violentíssimo acidente dos Mundiais de 2020, quando defendia o título no contrarrelógio conquistado um ano antes.

A Trek-Segafredo foi terceira, a nove segundos, menos três do que a Movistar, da neerlandesa Annemiek van Vleuten, vencedora da Vuelta, do Tour e do Giro em 2022.

A Cantabria Deporte-Rio Miera, da portuguesa Beatriz Roxo, foi 21.ª, a 2.29 minutos.

Na terça-feira, corre-se a segunda de sete etapas - pela primeira vez a Vuelta feminina tem uma semana de duração -, uma ligação entre Orihuela e Pilar de la Horadada, num total de 105,8 quilómetros.