Kaden Groves vence 4.ª etapa da Vuelta e Remco Evenepoel segue como líder

O australiano Kaden Groves, da Alpecin–Deceuninck, venceu esta terça-feira a 4.ª etapa da Vuelta, a primeira com discussão entre os homens do sprint. Numa chegada a Tarragona, após 184,6 quilómetros em ligeira descida e com apenas duas dificuldades montanhosas, o ciclista de 24 anos superou Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) e Edward Theuns (Lidl-Trek), conseguindo desta forma a sua segunda vitória do ano numa Grande Volta, depois de também ter ganho no Giro.Nas contas da geral, Remco Evenepoel continua a ser líder, ao passo que João Almeida ascendeu à 11.ª posição, ultrapassando Santiago Buitrago e Wilco Kelderman. O português da UAE Team Emirates segue a 46 segundos do belga, na véspera de uma 5.ª etapa com nova possível chegada em pelotão compacto (ou então para a fuga).