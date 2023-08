Kaden Groves vence 5.ª etapa da Vuelta e Remco Evenepoel reforça liderança

E vão duas vitórias seguidas para Kaden Groves na Vuelta'2023. Depois de ter vencido na terça-feira, o ciclista da Alpecin-Deceuninck voltou a ser o mais forte na luta pelo sprint, conquistando a 5.ª tirada da prova espanhola, com meta em Burriana, em luta direta com Filippo Ganna, da INEOS Grenadiers.De resto, apesar da discussão do triunfo ter sido ao sprint, houve motivos de interesse e alterações na geral, já que Remco Evenepoel conseguiu reforçar a liderança da prova graças aos 6 segundos de bonificação que foi ganhar no sprint intermédio colocado a 10 quilómetros da meta. A UAE Team Emirates e Jumbo-Visma até puxaram pelo ritmo nessa fase, mas o belga mostrou estar com um potência superior, conseguindo bater inclusivamente o vencedor da etapa, um puro velocista como Groves. Contas feitas, Remco lidera agora com 11 segundos para o espanhol Enric Mas e tem já 48 segundos de avanço para João Almeida.Na quinta-feira, a sexta etapa volta à alta montanha, com 183,1 quilómetros entre La Vall d'Uixó e o Observatório Astrofísico de Javalambre, uma subida de primeira categoria.