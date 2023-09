Lisboa é candidata a receber início da Volta a Espanha em 2024

Lisboa é candidata a receber o início da Volta a Espanha de 2024, segunda avança o jornal 'AS', esta segunda-feira, quando se cumpre o segundo dia de descanso da edição deste ano.Segundo o diário desportivo espanhol existem conversações entre os organizadores da corrida e várias cidades que podem acolher o arranque do próximo ano, entre elas a capital portuguesa.A acontecer, será a segunda vez que Lisboa receberá o início da Volta a Espanha, depois de em 1997 se ter tornado na primeira cidade, fora do território do país vizinho, a ser palco das primeiras pedaladas. Na altura, em Portugal disputaram-se três etapas, com a corrida a entrar em Espanha pelo Algarve.