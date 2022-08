Louis Meintjes vence etapa, Evenepoel reforça liderança e João Almeida sobe mais um lugar

O sul-africano Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) venceu este domingo isolado a nona etapa da Vuelta, entre Villaviciosa e Les Praeres, em que o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) reforçou a liderança.

Louis Meintjes completou os 171,4 quilómetros da tirada, com chegada em alto, em 04:32.39 horas, com 1.01 minutos de vantagem sobre o italiano Samuele Battistella (Astana) e 1.14 em relação ao também italiano Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious).

"É algo especial. Eu nunca tinha estado no pódio de uma corrida do World Tour antes, exceto por alguma classificação de equipa, então esse era um dos meus principais objetivos antes de terminar a minha carreira", disse o sul-africano.

Sétimo na Volta a França, em julho, Meintjes, que integrou a fuga de nove ciclistas e se impôs na subida final do Praeres (primeira categoria), curta mas muito íngreme (quatro quilómetros e desníveis até 24%), confirmou a excelente temporada que se encontra a fazer.

"Foi um dia muito difícil. Os outros corredores em fuga fizeram-me trabalhar muito. Eu sabia que estava a usar mais energia do que os outros e não tinha certeza se ainda teria as melhores pernas para subir até a linha de chegada. O melhor foi fazer o meu próprio contrarrelógio até o fim, e ficou perfeito", concluiu.

É a quarta vez nos últimos cinco dias de corrida que um elemento do grupo de fuga consegue resistir ao ataque do pelotão e vencer uma etapa. No caso de Meintjes, foi o seu primeiro grande triunfo numa grande prova.

Na classificação geral, Remco Evenepoel, que terminou a etapa em quarto a 1.34 minutos do vencedor, ganhou tempo à concorrência e tem agora 1.12 minutos de vantagem sobre o espanhol Enric Mas (Movistar) e 1.53 sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). O português João Almeida (UEA Emirates) terminou a etapa no 18.º lugar, a 3.22 minutos de Louis Meintjes, e é sétimo na geral, a 4.32 de Evenepoel.

Mais atrás chegaram os compatriotas Nelson Oliveira (Movistar), na 63.ª posição, a 10.01 minutos do vencedor, o que lhe permitiu conservar o 39.º lugar da geral, e Ivo Oliveira (UAE-Emirates), na 158.ª, a 28.33, que segue em 156.º da geral.

À partida para a etapa, o pelotão registou as desistências do norte-americano Sepp Kuss, principal tenente de Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que está em terceiro na geral, do companheiro belga de Remco Evenepoel Pieter Serry, ambos infetados pelo coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, e do holandês Wout Poes (Bahrain-Victorious).

Depois de duas extenuantes etapas de montanha, o pelotão cumpre na segunda-feira um dia de descanso e volta à estrada na terça-feira, para 10.ª etapa, sobre a forma de um contrarrelógio individual de 30,9 quilómetros, entre Elche e Alicante.