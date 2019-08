Miguel Ángel López recupera camisola vermelha

O ciclista espanhol Alejandro Valverde (Movistar), atual campeão do mundo, ganhou esta sexta-feira em Mas de la Costa a sétima etapa da Volta a Espanha, uma tirada que permitiu ao colombiano Miguel Ángel López (Astana) recuperar a camisola vermelha.Valverde foi o melhor de um quarteto de vips que se formou na frente da corrida, em que se incluia o esloveno Primoz Roglic e os colombianos Miguel Ángel López e Nairo Quintana (Movistar), que passam a ser os quatro primeiros da geral.Creditado em 4:34.10 horas na meta para os 183,2 quilómetros entre Onda e Mas de la Costa, Valverde entrou com Roglic colado a si e os colombianos a somente seis segundos.López recuperou a camisola vermelha, que perdera por um dia, e comanda a geral com seis segundos sobre Roglic, 16 sobre Valverde e 27 sobre Quintana.No sábado, corre-se a oitava etapa, entre Valls e Igualada, 166,9 quilómetros que se antecipam sem problemas, na véspera de uma etapa de alta montanha, em Andorra.