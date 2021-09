Miguel Ángel López vence 18.ª etapa da Vuelta

O colombiano Miguel Ángel López (Movistar) venceu esta quinta-feira a 18.ª etapa da Volta a Espanha, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservar a liderança da classificação geral.

López terminou os 162,6 quilómetros entre Salas e o Altu d'El Gamoniteiru com o tempo de 4:41.21 horas, 14 segundos à frente de Primoz Roglic, que foi segundo, e com 20 segundos de vantagem em relação ao seu colega de equipa, o espanhol Enric Mas, terceiro.

Na geral, o esloveno, vencedor da Vuelta em 2019 e 2020, continua com a camisola vermelha, com 2.30 minutos de vantagem para Enric Mas, segundo, e 2.53 para López, terceiro.

Na sexta-feira, a 19.ª etapa liga Tapia a Monforte de Lemos, ao longo de 191,2 quilómetros, numa tirada menos dura do que as anteriores, mas que terá três contagens de montanha no seu início, de segunda a terceira categoria.