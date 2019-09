Mikel Iturria alcança primeira vitória como profissional

O ciclista basco Mikel Iturria (Euskadi-Murias) conseguiu esta quarta-feira a sua primeira vitória como profissional, ao ser o primeiro na meta da 11.ª etapa da Vuelta, em Urdax-Dantxarinea.A etapa, entre Saint-Palais e Urdax-Dantxarinea (180 quilómetros), foi dominada por uma extensa fuga, em que Iturria foi o melhor, surpreendendo os seus companheiros de escapada a 20 quilómetros do final.O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) entrou no pelotão, a 18.15 minutos de Iturria, pouco preocupado com o avanço de quem ia na fuga - só ciclistas mal classificados na geral.Na tirada, disputada nos Pirenéus franceses e Navarra, o segundo, a seis segundos de Iturria, foi o espanhol Jonathan Lastra (Caja Rural), à frente do norte-americano Lawson Craddock (EF-Education First).A 12.ª etapa, na quinta-feira, leva a caravana entre o circuito de Navarra e Bilbau, em 171,4 quilómetros. Haverá três subidas de terceira, mas concentradas nos últimos 30 quilómetros, o que promete alguma animação.