Nairo Quintana é o novo camisola vermelha

O colombiano Nairo Quintana (Movistar) assumiu este domingo a liderança da Volta a Espanha em bicicleta, ao terminar a nona etapa no segundo lugar, atrás do esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates), vencedor da tirada rainha.O vencedor da Volta ao Algarve concluiu os 94,4 quilómetros da etapa, entre Andorra-a-Velha e Cortals d'Encamp, em 2:58.09 horas, menos 23 segundos do que Quintana, que venceu a Vuelta em 2016, e menos 48 do que o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo e terceiro classificados, respetivamente.Quintana vestiu a camisola vermelha, detendo seis segundos de vantagem sobre Roglic, campeão da Algarvia em 2017, e 17 sobre o compatriota Miguel Ángel López (Astana), sucedendo ao francês Nicolas Edet (Cofidis), que ocupa agora o sétimo posto, a 2.21 minutos do colombiano, depois de ter sido 28.º na etapa, a 6.06 de Pogacar.Na segunda-feira, o pelotão da Vuelta usufrui de um dia de descanso, antes de retomar a corrida, na terça-feira, com o contrarrelógio individual entre Jurançon e Pau, com uma distância de 36,2 quilómetros.