Passeio acabou e agora chega a verdadeira Vuelta

A Vuelta cumpriu ontem um interregno que nem se pode considerar o dia de descanso, pois o pelotão teve de viajar da Holanda até ao País Basco – facto que irritou ciclistas como o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) –, onde hoje começa a verdadeira corrida, após três etapas planas. A ligação entre Vitória Gasteiz e Laguardia (152,5 km) já apresenta um perfil ondulado, sendo de destacar as contagens de montanha em Opakua (2º) e Herrera (3º), e um final inclinado para trepadores explosivos. A Jumbo-Visma mereceu até ao momento as maiores atenções, ao vencer o crono por equipas, que marcou a geral, liderada pelo italiano Edoardo Affini, enquanto o esloveno Primoz Roglic já se encontra no pódio, à caça do quarto triunfo consecutivo na prova. Mas outsiders como João Almeida (Emirates, a 33 s) e o colombiano Richard Carapaz (Ineos, a 13) estão à espreita. Já o irlandês Sam Bennett (Bora) tem sido o rei dos sprinters, após vencer a 2ª e 3ª etapas.