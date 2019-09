Philippe Gilbert vence 17.ª etapa

O ciclista belga Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da Volta a Espanha, disputada entre Aranda de Duero e Guadalajara, de 219 quilómetros, mantendo-se na liderança geral o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).Gilbert, de 37 anos, foi o mais rápido dos 26 ciclistas que iniciaram a fuga do dia, conseguindo derrotar no sprint final o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e o francês Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Triunfou em 4:20.15 horas, dois segundos à frente dos perseguidores diretos.A 10 segundos terminou o colombiano Nairo Quintana (Movistar), integrante da fuga desde o início e que assim avançou para segundo da classificação geral, a 2.24 minutos de Roglic.O terceiro colocado é agora o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), a 2.48.Na quinta-feira corre-se a 18.ª etapa, que leva o pelotão desde Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra, ligadas por a 177,5 quilómetros de estrada com muita montanha.