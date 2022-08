Pieter Serry, Sepp Kuss e Wout Poels abandonam Vuelta

O belga Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinil), o holandês Wout Poels (Bahrain-Victorious) e o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo Visma) estiveram este domingo ausentes da partida para a nona etapa da Volta a Espanha em bicicleta.



Os ciclistas Serry e Poels deixaram a corrida depois de testarem positivo ao coronavírus, que provoca a covid-19, enquanto Kuss está com febre e também não esteve na partida para a etapa que vai ligar Villaviciosa e Les Praeres, em Nava, ao longo de 171,4 quilómetros.

Pieter Serry é companheiro de equipa do líder da Vuelta, o compatriota Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl), enquanto Kuss é um dos principais apoios do tricampeão esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que está em terceiro na geral.

A Bahrain-Victorious, de Wout Poels, emitiu um comunicado a informar que todos os restantes ciclistas da equipa e 'staff' testaram negativo.

Com estes abandonos, o pelotão partiu para a nona etapa com 166 corredores dos 183 que estiveram no arranque da Volta da Espanha, que conta com os portugueses João Almeida e Ivo Oliveira (UAE Emirates), e Nélson Oliveira (Movistar).