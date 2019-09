Pogacar soma terceira vitória em etapas

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu este sábado a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Espanha em bicicleta, a sua terceira nesta edição, num dia em que o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ficou próximo da vitória final.Pogacar, que aos 20 anos já tinha vencido a nona e 13.ª tiradas, cumpriu os 190,4 quilómetros entre Arenas de San Pedro e Plataforma de Gredos em 5:16.40 horas, 1.32 minutos à frente do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), segundo, e do polaco Rafal Majka (BORA-hansgrohe), terceiro.Na classificação geral, o jovem esloveno subiu ao terceiro lugar da geral, a 2.55 minutos do compatriota que enverga a camisola vermelha, enquanto Valverde é segundo, a 2.33.No domingo, a 21.ª e última etapa liga Fuenlabrada a Madrid, na consagração de Roglic ao longo de 106 quilómetros, grande parte deles em circuito na capital espanhola, de traçado plano e no qual o esloveno deverá confirmar a primeira vitória em 'grandes Voltas'.