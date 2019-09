Pogacar vence novamente na montanha e Roglic reforça a liderança

O jovem esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) venceu esta sexta-feira a sua segunda etapa em alta montanha na Vuelta, ao ganhar em Los Machucos, à frente do seu compatriota Primoz Rogclic (Jumbo-Visma), líder da prova.A dobradinha dos ciclistas eslovenos permitiu a Roglic reforçar a camisola vermelha e a Pogacar, de 20 anos apenas, subir a terceiro da prova, já muito perto do segundo, o espanhol da Movistar Alejandro Valverde.Pogacar, já vencedor de uma tirada de montanha há seis dias, cumpriu os 166,4 quilómetros desta 13.ª etapa, entre Bilbau e Los Machucos, em 4:28.26 horas, o mesmo tempo que foi atribuído a Roglic. Em terceiro, a 27 segundos, terminou o francês Pierre Latour, da AG2R La Mondiale.Na geral, Roglic tem agora 2.25 minutos de avanço sobre Valverde e 3.01 sobre Pogacar. Os quarto e quinto lugares são para os colombianos Miguel Angel López (Astana) e Nairo Quintana (Movistar), que passam a estar a 3.18 e 3.33, respetivamente.No sábado, a etapa é muito mais calma, com apenas uma montanha de terceira, nas Astúrias, entre San Vicente de la Barquer e Oviedo, em 188 quilómetros.