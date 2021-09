Primoz Roglic arrasa na contrarrelógio e confirma vitória final na Vuelta'2021

O esloveno Primoz Roglic venceu este domingo pela terceira vez na sua carreira a edição deste ano da Vuelta, depois de ter ganho também em 2019 e 2020, ao ser o mais rápido no contrarrelógio que serviu de fecho da prova do país vizinho. Roglic nem precisava de triunfar, muito menos de forçar, já que entrava no último dia com 2.38 minutos de avanço para Enric Mas, mas decidiu não deixar créditos por mãos alheias e, com mais uma exibição autoritária, levou a vitória num 'crono' de 33,8 quilómetros entre Padrón e Santiago de Compostela.





O esloveno fechou o seu contrarrelógio em 44:03 minutos, sendo o único a conseguir bater o tempo que parecia verdadeiramente imbatível de Magnus Cort (44.16). O dinamarquês liderou a tabela durante grande parte do dia, acabou com larga vantagem para Thymen Arensman, mas nada conseguiu fazer perante o ciclista da Jumbo-Visma, que no caminho para o triunfo até dobrou Enric Mas.Ainda assim, apesar de ter perdido dois minutos e quatro segundos para Roglic - foi 9.º na etapa -, Mas segurou o segundo lugar final na geral, até porque acabou a jornada a ganhar tempo para Jack Haig, o terceiro colocado, que finalizou o 'crono' em 17.º, com 46.54.Quanto aos português, Nelson Oliveira acabou esta sua esforçada e bastante azarada Vuelta com um 24.º posto numa das suas especialidades, com 47.15 minutos, ao passo que Rui Oliveira foi 68.º, com 48.48.