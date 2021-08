Primoz Roglic lidera ao vencer contrarrelógio da primeira etapa

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), principal favorito à conquista de um terceiro troféu, venceu este sábado a primeira etapa da Volta à Espanha, um contrarrelógio de 7,1 quilómetros em Burgos.

A exemplo do que sucedeu no ano passado, em que vestiu a camisola vermelha símbolo da liderança na primeira etapa, Roglic saiu na frente, tendo hoje triunfado num contrarrelógio que tinha como única dificuldade uma subida aos 2,1 quilómetros, com 3,4% de inclinação.

Roglic, que se sagrou recentemente campeão olímpico do contrarrelógio, cumpriu os 7,1 quilómetros em 8.32 minutos, superando por seis segundos o espanhol Alex Aranburu (Astana), enquanto o terceiro tempo foi para o também esloveno Jan Tratnik (Bahrain), a oito.