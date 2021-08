Rein Taaramae vence terceira etapa e sobe à liderança da Volta à Espanha

O estónio Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert) subiu esta segunda-feira à liderança da Volta a Espanha em bicicleta, ao vencer isolado a terceira etapa, naquela que foi a primeira chegada em alto da montanha.

No final da ligação de 202,8 quilómetros, entre Santo Domingo de Silos e Picón Blanco, uma contagem de primeira etapa, Taaramae venceu em 5:16.57 horas, menos 21 segundos do que o norte-americano Joe Dombrowski (UAE Emirates) e 36 do que o francês Kenny Elissonde (Trek-Segafredo).

Na geral, Taaramae subiu à liderança, com 25 segundos de avanço sobre Elissonde e 30 do que o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), anterior líder e vencedor das últimas duas edições da Vuelta.

Na terça-feira corre-se a quarta etapa, com uma ligação de 163,9 quilómetros, entre El Burgo de Osma e Molina de Aragón.