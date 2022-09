Remco Evenepoel cede na subida à Serra Nevada mas mantém camisola vermelha

O holandês Thymen Arensman, da DSM, venceu este domingo a 15.ª etapa da Vuelta'2022, ao chegar isolado à meta instalada na Sierra Nevada, isto num dia no qual Remco Evenepoel acabou por perder novamente tempo para os restantes candidatos. Ainda assim, o belga da Quick-Step Alpha Vinyl Team consegue manter-se de vermelho, agora com 1.34 minutos de avanço para Primoz Roglic.Aos 2507 metros, naquele que era o primeiro grande teste na altitude, Evenepoel acabou por se defender bastante bem, cedendo apenas 15 segundos para o esloveno - tem agora 1:34 de avanço. Ainda assim, nem tudo foi perfeito para o ciclista da Quick-Step Alpha Vinyl Team, que viu bem cedo Enric Más e Miguel Ángel López (2.º e 3.º na etapa) fugirem na subida final, com o primeiro a ficar agora a 2:01 minutos, na terceira posição. Já López é agora 6.º, a 5.24.João Almeida voltou a fazer uma etapa de menos para mais, conseguindo minimizar perdas para acabar na 11.ª posição, a 2.10 do vencedor Arensman. Nas contas da geral, o português continua a ser 7.º, mas agora a 1.36 do sexto colocado, o colombiano Miguel Ángel López e com apenas 5 segundos de avanço para o oitavo, que curiosamente é Arensman.Quanto a Nelson Oliveira, foi 34.º na etapa, a 11.16 minutos do vencedor, mas acaba o dia como um dos elementos em foco, já que esteve na fuga e foi importante no início da subida final na ajuda ao líder da sua equipa, o espanhol Enric Más.