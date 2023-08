Remco Evenepoel vence 3.ª etapa da Vuelta e João Almeida é 9.º

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Remco Evenepoel venceu, esta segunda-feira, a 3.ª etapa da Vuelta, e passa a vestir a camisola vermelha. O ciclista belga levou, no sprint final, a melhor sobre Jonas Vingegaard e Juan Ayuso. João Almeida terminou a etapa no 9.º lugar.O ciclista belga, da Soudal-Quick-Step, sobe então à liderança da geral e tem agora 5 segundos de avanço sobre Enric Mas. Lenny Martinez, a 11 segundos, fecha o pódio da geral à 3.ª etapa.Já depois de cruzar a meta, Evenepoel sofreu um acidente onde ficou visivelmente mal-tratado da cabeça, ao sair dos limites da pista e chocar contra uma das espectadoras que se encontrava do outro lado das barreiras de segurança.