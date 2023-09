Remco Evenepoel vence pela terceira vez e Kuss mantém liderança na Vuelta

Remco Evenepoel (Soudal) teve um colapso na etapa do Tourmalet e desde aí teve 'liberdade' dos candidatos para estar em fugas. Voltou a suceder esta quinta-feira, conquistando em La Cruz de Linares, final de primeira categoria, a sua terceira vitória na Volta a Espanha deste ano.O belga cortou a meta com mais de nove minutos sobre o reduzido grupo dos candidatos, composto pelos três da Jumbo, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic, e pelos espanhóis Juan Ayuso (Emirates), Enric Mas (Movistar) e Mikel Landa (Bahrain). No último quilómetro Ayuso e Mas ainda tentaram ganhar algum tempo, mas tiveram resposta pronta de Kuss, que mantém a camisola vermelha após a conclusão da 18.ª etapa.João Almeida (Emirates) acabou por perder o comboio deste grupo já nos últimos quilómetros, cortando a meta em 17.º (a 10.23 minutos de Remco e a 52 segundos do grupo anterior, e a manter o nono posto na geral, estando agora a 10.20 minutos de Kuss.Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (Intermarché) perderam na etapa 28.46 minutos, enquanto André Carvalho (Cofidis) cortou a meta 33 minutos depois e Rui Oliveira (Emirates) 35.45.A etapa desta sexta-feira não apresenta qualquer dificuldade em termos de percurso, devendo proporcionar uma chegada em pelotão, para no sábado, véspera da consagração em Madrid, a montanha regressar.