Richard Carapaz em dúvida para a Volta a Espanha após queda

O equatoriano Richard Carapaz,, está em dúvida para a Volta a Espanha devido a uma queda, anunciou esta quinta-feira a equipa espanhola Movistar, a dois dias do arranque.Em comunicado divulgado, a Movistar explica que a participação é "incerta devido a uma queda no domingo, que trouxe a Carapaz vários ferimentos", um deles no ombro direito, pelo que o ciclista de 26 anos fica em dúvida.A decisão final será tornada pública "hoje [quinta-feira] ou sexta-feira", num momento em que se esperava que Carapaz liderasse a equipa ao lado do campeão do mundo, o espanhol Alejandro Valverde, campeão da Vuelta em 2009, e do colombiano Nairo Quintana, vencedor em 2016, numa formação queA 74.ª edição da Volta a Espanha arranca no sábado, com um contrarrelógio por equipas em Salinas de Torrevieja, na província de Alicante, terminando em 15 de setembro em Madrid.