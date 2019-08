Richard Carapaz falha Vuelta por lesão

O equatoriano Richard Carapaz, vencedor da Volta a Itália deste ano, vai falhar a Volta a Espanha em bicicleta, que arranca no sábado, confirmou esta quinta-feira a Movistar, que o substituiu pelo espanhol José Joaquín Rojas."Carapaz não conseguiu recuperar completamente de uma forte contusão no ombro direito, ao cair no último domingo na Holanda, e não vai partir em Torrevieja", pode ler-se num comunicado da formação espanhola.No seu lugar estará José Joaquín Rojas, de 34 anos, numa equipa que também inclui o português Nelson Oliveira.Carapaz, que venceu a última edição do 'Giro', estava escalonado como um dos líderes da equipa, ao lado do campeão do mundo, o espanhol Alejandro Valverde, campeão da 'Vuelta' em 2009, e do colombiano Nairo Quintana, vencedor em 2016.A 74.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta arranca no sábado, com um contrarrelógio por equipas em Salinas de Torrevieja, na província de Alicante, terminando em 15 de setembro em Madrid.