Roglic desiste da Vuelta após queda aparatosa na 16.ª etapa

Primoz Roglic desistiu da Vuelta após a queda aparatosa que sofreu esta terça-feira, durante a 16.ª etapa da prova, numa altura em que seguia junto a um grupo de outros quatro ciclistas.Apesar de não ter sofrido nenhuma fratura, Roglic revelou, num áudio divulgado pela Jumbo-Visma, que mal conseguiu dormir, tendo passado a noite com muitas dores."Felizmente vimos que está tudo inteiro, não tenho nada partido mas tenho feridas por todo o corpo", frisou.O esloveno, que venceu as últimas três edições da Vuelta, era 2.º colocado na classificação geral, apenas atrás do belga Remco Evenepoel.